Habilitaron la venta de pasajes para Mar del Plata en vacaciones de invierno

Los boletos pueden adquirirse a través de la página oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

Los boletos pueden adquirirse a través de la página oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Bragado hasta el 16 de junio, a Junín y Rosario hasta el 30 de este mes, y a Mar del Plata hasta el 2 de agosto. ¿Precios? ¿Se puede viajar con mascotas?

Los boletos pueden adquirirse a través de la página oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

Viajar con menores

Los menores de edad que viajen acompañados de su madre, padre o tutor deberán presentar el DNI del adulto, la fotocopia de la partida de nacimiento o documento que acredite el vínculo, junto al pasaje y DNI del menor.

En caso de que el menor de edad viaje con otra persona diferente a las mencionadas anteriormente, deberá presentar la autorización firmada por madre/padre o tutor acompañada por fotocopias de DNI del firmante y de la partida de nacimiento del menor, el pasaje y el DNI original del menor para poder tomar el servicio.

Los menores con 14 años cumplidos también pueden viajar solos. Al momento de viajar deberán entregar la autorización firmada por padre/madre o tutor y presentarla junto con la documentación requerida (fotocopia de DNI del firmante y partida de nacimiento del menor o documento que acredite el vínculo entre los mismos. Además, deberán presentar el pasaje y su DNI.

Viajar con mascotas

La empresa informa que se permite una mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente perro o gato, y el traslado será únicamente de cabecera a cabecera.

“La mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base”, recuerda Trenes Argentinos. “Deberás presentarte en el preembarque 2 horas antes y no menos de 45 minutos del horario de salida del tren con la documentación obligatoria vigente y los elementos obligatorios”, agrega.

Aclara que la mascota no puede salir del transportín y no está permitido descender en estaciones intermedias para pasear a la mascota.

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