El siniestro se registró en una vivienda ubicada en Cupertino del Campo al 1200. Grandes pérdidas materiales.

El siniestro se registró en una vivienda ubicada en Cupertino del Campo al 1200. Grandes pérdidas materiales.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) acudieron a un incendio en una vivienda de Ministro Rivadavia. Pérdidas cuantiosas, no se informaron muertes, personas heridas o afectadas por el humo.

El siniestro se registró en una vivienda, ubicada en la calle Cupertino del Campo al 1200 de Ministro Rivadavia. “Fue controlado y extinguido por una dotación de Bomberos Almirante Brown”, precisaron las fuentes.

También intervinieron en tareas de apoyo, personal de ambulancias municipal, de Defensa Civil y policial. No se informaron muertes, heridos o personas afectadas por el humo.