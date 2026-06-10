Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) acudieron a un incendio en una vivienda de Ministro Rivadavia. Pérdidas cuantiosas, no se informaron muertes, personas heridas o afectadas por el humo.
El siniestro se registró en una vivienda, ubicada en la calle Cupertino del Campo al 1200 de Ministro Rivadavia. “Fue controlado y extinguido por una dotación de Bomberos Almirante Brown”, precisaron las fuentes.
También intervinieron en tareas de apoyo, personal de ambulancias municipal, de Defensa Civil y policial. No se informaron muertes, heridos o personas afectadas por el humo.