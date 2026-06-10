La Primera Nacional no se toma vacaciones por el Mundial: cuándo abre el mercado de pases

La Primera Nacional confirmó las fechas del mercado de pases y los clubes contarán con un corto período para incorporar jugadores. Los Andes y Temperley podrán sumar hasta cuatro refuerzos de cara a una segunda rueda que comenzará casi de inmediato, ya que la categoría no se detendrá durante el Mundial.

La Primera Nacional confirmó las fechas del mercado de pases y los clubes contarán con un corto período para incorporar jugadores. Los Andes y Temperley podrán sumar hasta cuatro refuerzos de cara a una segunda rueda que comenzará casi de inmediato, ya que la categoría no se detendrá durante el Mundial.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó los detalles del próximo mercado de pases de la Primera Nacional y confirmó que el registro de inscripciones, transferencias y contratos de jugadores abrirá una vez finalizada la fecha 18, que se disputará este fin de semana. El período de incorporaciones se extenderá hasta el jueves 2 de julio a las 18.

La principal particularidad de esta ventana será el escaso tiempo de descanso que tendrán los equipos. A diferencia de otros torneos que suelen tener pausas más extensas, la Primera Nacional no frenará su calendario por la disputa del Mundial y apenas contará con una semana de receso antes del inicio de la segunda rueda del campeonato.

Según informó la AFA en su último boletín, las 36 instituciones de la categoría podrán realizar hasta cuatro incorporaciones de cualquier tipo para afrontar la recta final de la temporada. En ese contexto, clubes como Los Andes y Temperley ya comenzaron a planificar movimientos para reforzar sus planteles y sostener sus objetivos deportivos.

Además de las llegadas, durante este mercado también podrán concretarse rescisiones de contratos de común acuerdo entre las partes. Con poco margen de tiempo y una segunda mitad del torneo que comenzará rápidamente, se esperan semanas de intensa actividad en los despachos de los clubes de la segunda división del fútbol argentino.