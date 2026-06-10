Otra jornada fría y con neblinas matutinas en la zona sur del Conurbano

Si bien el Servicio Meteorológico anuncia neblinas, no emitió una advertencia. La máxima será de 15 grados hoy.

Si bien el Servicio Meteorológico anuncia neblinas, no emitió una advertencia. La máxima será de 15 grados hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles la temperatura se moverá entre los 7 y los 15, en el marco de otra jornada con cielo nublado. Niebla por la mañana y lloviznas por la noche.

El jueves, por otro lado, la temperatura se movería entre los 8 y los 17 grados, pero el cielo se podrá ver algo nublado. Se esperan neblinas por la mañana en la zona sur del Conurbano.

Finalmente, el reporte indica que el viernes será una jornada que comienza con cielo parcialmente y se repite la baja visibilidad matutina. Mínima de 5 y máxima de 17 grados.

El fin de semana largo, por el feriado del lunes (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), comienza con lluvias aisladas el sábado, mientras que la temperatura irá de 7 a 13 grados.

El domingo se espera una mínima de 3 y una máxima de 12, con cielo algo nublado, mientras que el lunes la máxima será de 15 y el cielo se verá parcialmente nublado.