Científicos del CONICET vuelven a explorar el Mar Argentino

Tras el enorme impacto que tuvo la expedición que en agosto de 2025 emocionó a millones de personas a través del streaming, científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) volverán a explorar el océano profundo a bordo del buque Falkor, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute de los Estados Unidos.

La misión Talud Continental V tendrá como objetivo principal la exploración de los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa.

Desde el CONICET explican que se trata de una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables.

Cuándo será la nueva expedición del CONICET

La expedición durará 23 días y comenzaría en abril de 2027, con posibilidad de que se adelante a febrero.

“Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, expresó Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

La expedición, que dejó la imagen viral de la “estrella culona”, exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata -una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico Sur- a bordo del Falkor (too) y utilizó por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV), lo que permitió capturar imágenes del fondo marino en ultra alta definición de hasta casi 4 mil metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el entorno.

En el marco de esta histórica campaña se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria, incluyendo más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.

Además, la expedición generó un impacto sin precedentes en la comunicación pública de la ciencia, con millones de visualizaciones en transmisiones en vivo desde el fondo del océano.

Cuál es el objetivo de Talud Continental V

La nueva campaña se propone avanzar hacia una nueva región del margen continental argentino, para ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas profundos.

Uno de los objetivos centrales será explorar profundidades superiores a los 4 mil metros, ampliando el rango de observación alcanzado en campañas anteriores para acceder a ambientes aún no estudiados en Argentina.

En relación a las expectativas que genera la exploración de los cañones Ameghino Almirante Brown, Lauretta señaló: “Los cañones submarinos mundialmente son considerados posibles zonas de alta biodiversidad, ya que presentan una gran variedad de ambientes en una zona relativamente pequeña. Dado que el tiempo de barco es muy limitado y que los fondos bajo jurisdicción nacional son muy amplios, nosotros tratamos de ir a zonas donde suponemos que la biodiversidad es particularmente alta.”

Y agregó que, por un lado esperan encontrar especies que ya vieron en el cañón Mar del Plata, pero también muchas especies diferentes. “Parte del plan de estudiar la fauna en los diferentes cañones que se encuentran a lo largo del talud continental argentino es ver cómo se distribuye la fauna de norte a sur”, explica.

El equipo multidisciplinario, integrado por investigadores de distintas instituciones del país, abordará: Biodiversidad de fondos profundos (invertebrados y peces); arrecifes de corales de aguas frías y hábitats vulnerables; ADN ambiental (eDNA) y conectividad biológica; procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos; impacto humano en ambientes remotos, incluyendo microplásticos.