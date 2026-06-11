El irónico posteo de Sacachispas en referencia a Manuel Adorni

Las repercusiones en torno al patrimonio y las justificaciones fiscales del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, trascendieron los límites de la discusión política para instalarse en el fútbol de ascenso.

Sacachispas, club que milita en la Primera C y es ampliamente reconocido por su perfil en redes sociales, a través de su cuenta oficial en la red social X publicó un mensaje en el que simulaba haber hallado fondos imprevistos de un modo idéntico al que forma parte de las explicaciones sobre la evolución patrimonial de Adorni.