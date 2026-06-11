Inflación de mayo: el INDEC difunde el dato y las consultoras anticipan una nueva desaceleración

La inflación de mayo será informada este jueves por el INDEC y las estimaciones privadas coinciden en que el índice volvió a desacelerarse. Sin embargo, el IPC seguiría por encima del 2%, una barrera que el mercado espera perforar recién en agosto.

La inflación de mayo será informada este jueves por el INDEC y las estimaciones privadas coinciden en que el índice volvió a desacelerarse. Sin embargo, el IPC seguiría por encima del 2%, una barrera que el mercado espera perforar recién en agosto.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de mayo, en un contexto en el que las consultoras privadas prevén una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De confirmarse las proyecciones, sería el segundo mes consecutivo con una reducción en el ritmo de aumento de los precios.

Aunque la tendencia muestra una moderación, la inflación continúa por encima del 2% mensual. Los analistas consideran que el objetivo de quebrar esa barrera todavía demandará algunos meses más y estiman que recién en agosto el índice podría ubicarse en torno al 1,8%. Como anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires registró en mayo una suba del 2,1%, con una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior y una acumulación del 14% en lo que va del año.

Entre las consultoras privadas, Equilibra proyectó una inflación del 2,3% para mayo, con los mayores incrementos en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3%) y restaurantes y hoteles (2,9%). Su economista senior, Gonzalo Carrera, señaló que la desaceleración estuvo impulsada por una mayor estabilidad en los precios de la carne, los combustibles y la indumentaria, aunque advirtió que la inflación subyacente se habría acelerado hasta el 2,5%.

Por su parte, EcoGo Consultores estimó un IPC del 2,4%, atribuyendo la dinámica de precios al impacto de las tarifas de servicios públicos y a rubros con ajustes pendientes como salud y educación. En tanto, la Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación del 2,1%, con una variación acumulada del 14,7% en los primeros cinco meses del año y una inflación interanual del 33,2%.

La consultora C&T, que releva precios minoristas en el Gran Buenos Aires, proyectó una suba del 2,2% para mayo, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. Según sus cálculos, la inflación interanual se ubicaría en torno al 33,3%, consolidando una desaceleración gradual aunque todavía insuficiente para alcanzar niveles inferiores al 2% mensual.