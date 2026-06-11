Llega a Almirante Brown la Semana del Futuro para estudiantes secundarios

Del 16 al 19 de junio, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrirá las puertas de su campus en Burzaco para que los jóvenes de la región vivan la experiencia universitaria desde adentro, exploren carreras innovadoras y proyecten su camino profesional.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Extensión de la UNaB, convoca a las instituciones educativas y estudiantes del último año de escuelas secundarias de Almirante Brown para que durante una jornada asistan al predio de la calle Blas Parera N° 132 que se transformará en un ecosistema dinámico enfocado en la ciencia, la tecnología y la innovación.

El desafío principal de la propuesta es que los futuros ingresantes tengan su primer contacto real con la vida universitaria, recorran las aulas y se reconozcan como parte de una comunidad académica activa.

Quienes asistan se encontrarán con una agenda repleta de actividades: talleres interactivos lúdico-prácticos, demostraciones tecnológicas en tiempo real y charlas abiertas con docentes, alumnos y egresados.

También se abordarán temáticas de impacto como la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación y el diseño, lo que permitirá a los asistentes conocer de primera mano el perfil de las carreras que dicta la UNaB, preparadas con una mirada innovadora y en sintonía con el entorno social y productivo de la región.

Articulación local y orientación al futuro

Además de las propuestas prácticas, los participantes recibirán asesoramiento personalizado sobre los requisitos de ingreso, las carreras disponibles, las nuevas diplomaturas y el proceso de inscripción formal para los próximos ciclos lectivos, incluyendo la posibilidad de simular los procesos administrativos de la universidad.

Este evento se desarrolla en un trabajo articulado junto a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown.

Durante la edición 2025 de la Semana del Futuro visitaron el campus universitario más de 1.800 estudiantes, provenientes de 46 instituciones entre escuelas secundarias, técnicas, primarias de adultos, y programas Envión y Fines del distrito.

Durante esos días, la UNaB se convirtió en un espacio de exploración, aprendizaje y encuentro, con 32 talleres donde los estudiantes pudieron interactuar con docentes y graduados, conocer la oferta académica de la universidad y vivir por primera vez la experiencia de la vida universitaria.

¿Cómo participar?

La participación es completamente gratuita y ofrece dos modalidades de asistencia: de forma individual o en visitas grupales organizadas por las escuelas junto a sus docentes y en dos bandas horarias: 9 a 12:30 o de 13 a 16.

Los interesados en participar pueden asegurar su lugar completando el formulario de inscripción https://goo.su/qUCYl0 mientras que para consultas o coordinar visitas de escuelas pueden comunicarse con el correo electrónico extension@unab.edu.ar.