Más de 400 familias de Lomas de Zamora firmaron la escritura de su vivienda y cumplieron el sueño de la casa propia

Más de 400 familias se convirtieron en propietarias de sus viviendas tras firmar la documentación que les garantiza la seguridad jurídica sobre sus hogares. El acto fue encabezado por el intendente Federico Otermín y se realizó en el Parque de Lomas.

Más de 400 familias se convirtieron en propietarias de sus viviendas tras firmar la documentación que les garantiza la seguridad jurídica sobre sus hogares. El acto fue encabezado por el intendente Federico Otermín y se realizó en el Parque de Lomas.

En una jornada cargada de emoción, vecinos de distintos barrios del distrito concretaron un paso fundamental al firmar la escritura de sus casas. La iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre el Municipio de Lomas de Zamora y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para avanzar en la regularización dominial y garantizar el acceso a un derecho esencial como la vivienda.

Durante el encuentro el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, destacó la importancia de brindar seguridad jurídica a las familias. “En momentos donde todo está complicado y las cosas no marchan bien, circunstancias como las de hoy son una luz de esperanza de que otra Argentina es posible. Nosotros creemos en la paz, la tranquilidad y en la seguridad jurídica porque cuando uno es dueño de una casa tiene la certeza de que nadie le va a sacar lo que es suyo”, expresó el jefe comunal.

Los beneficiarios pertenecen a los barrios de Villa Fiorito, Santa Catalina, Llavallol, Villa Albertina, Santa Marta, San José, Parque Barón, Ingeniero Budge, Lamadrid, Centenario, Lomas de Zamora y Temperley. Para muchas familias, acceder a una escritura de manera privada resulta imposible debido a los altos costos, por lo que el acompañamiento estatal resulta clave para concretar el trámite de forma gratuita.

Entre los testimonios de la jornada estuvieron Mirta y Gustavo, vecinos del barrio Independencia de Parque Barón, quienes celebraron la obtención del documento después de cuatro décadas. “Me emociona porque son 40 años viviendo en nuestra casa y ahora con la escritura tenemos la tranquilidad para los hijos y para nosotros. El Municipio siempre está presente para acompañarnos al igual que la Provincia”, señalaron.

Más escrituras para fortalecer la regularización dominial

El acto contó además con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y del subsecretario de Planificación y Ordenamiento del Territorio, Gabriel Giurliddo. Desde el gobierno local remarcaron que la política de regularización dominial continuará durante todo el año.

En 2025, el Municipio entregó más de 4.000 escrituras y para este año proyecta superar las 2.000 nuevas entregas. Además, en aquellos barrios donde aún no está regularizada la subdivisión de tierras, equipos técnicos realizan tareas de mensura, relevamiento y georreferenciación mediante sistemas GPS para avanzar con la documentación correspondiente.

El objetivo es registrar a cada familia, digitalizar la información y agilizar los trámites que permitan que más vecinos accedan al título de propiedad de sus viviendas, consolidando así uno de los principales programas de acceso a la seguridad jurídica habitacional en Lomas de Zamora.