Mundial 2026: comienza la histórica Copa del Mundo con tres países anfitriones y México abre el torneo ante Sudáfrica

La Copa del Mundo 2026 tendrá este jueves su puntapié inicial con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Será la primera vez en la historia que un Mundial se dispute en tres países de manera conjunta: México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo 2026 tendrá este jueves su puntapié inicial con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Será la primera vez en la historia que un Mundial se dispute en tres países de manera conjunta: México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves con el encuentro entre México y Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A. El partido se jugará en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México y marcará el inicio de una edición histórica de la Copa del Mundo, que por primera vez tendrá tres sedes compartidas: México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración tendrá además un fuerte componente simbólico. México volverá a recibir el partido inaugural de un Mundial y se convertirá en el primer país en albergar encuentros de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970 y 1986. El duelo ante Sudáfrica comenzará hoy desde las 16 y reeditará además el partido que abrió el Mundial de 2010, cuando ambos seleccionados igualaron 1 a 1 en Johannesburgo.

El seleccionado mexicano buscará aprovechar la localía para iniciar con una victoria su camino en el certamen y dejar atrás una serie de actuaciones frustrantes en las últimas décadas, donde quedó reiteradamente eliminado antes de los cuartos de final. Sus mejores campañas mundialistas fueron justamente como anfitrión, alcanzando los cuartos de final en 1970 y 1986.

La primera jornada del Grupo A se completará más tarde con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara. De esta manera, comenzará oficialmente una Copa del Mundo sin precedentes, que se desarrollará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense y que reunirá a las mejores selecciones del planeta en el torneo más importante del fútbol.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

La selección argentina, vigente campeona del mundo, hará su presentación en el Mundial 2026 el próximo sábado 13 de junio frente a Australia por la primera fecha del Grupo D. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y marcará el inicio del camino del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La expectativa es máxima alrededor de la “Scaloneta”, que buscará convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva. Con Lionel Messi como gran referente y una base consolidada, Argentina aparece nuevamente entre las principales candidatas a quedarse con el trofeo más importante del fútbol mundial.