Mundial 2026: México le ganó a Sudáfrica en en partido inaugural



México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 correspondiente al grupo A, que se jugó en el estadio Ciudad de México, con tantos de sus cartas goleadores: Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada tiempo. El equipo sudafricano terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Sithole y Zwane, mientras que en el local se fue antes César Montes.

Un colombiano le dio la primera alegría al pueblo mexicano. Quiñones, quien llegó a México cuando tenía 18 años y brilló en Tigres, Atlas y América, no dudó en rechazar una oferta del seleccionado cafetero pero nacionalizarse y defender la camiseta del Tri, a partir de 2023. Apenas iban nueve minutos cuando Erik Lira le robó la pelota en la salida a Sithole, tocó para el centrodelantero que definió con un potente remate.

Quiñones llegó a la liga árabe a mediados de 2024 al Al Qadsiyah FC y está transitando un 2026 inolvidable, ya que fue goleador del torneo por encima de Cristiano Ronaldo, con 33 goles en 31 encuentros (el portugués hizo 28). En su debut mundialista, anotó su tercer gol con la Selección mexicana. Estuvo cerca del doblete, primero con un remate se fue por arriba del travesaño, a los 19 minutos, y luego a los 42 minutos, que hizo estrellar el balón en el travesaño.

México fue superior ante un débil equipo sudafricano, que intentó desde el inicio salir jugando desde abajo y en la primera situación que falló, lo pagó caro. Lo mismo le pasó en el inicio de la parte final, pero Fidalgo tardó mucho en resolver. Pero enseguida, Gutiérrez recibió habilitado, recorrió varios metros y cuando ingresaba al área lo bajó Sithole, quien fue expulsado por el árbitro brasileño.

Con la superioridad numérica, todo se le hizo fácil al equipo local pero necesitaba resolver en la red para no sufrir hasta el final. El Vasco Aguirre se dio el lujo de hacer debutar al chico de 17 años Gilberto Mora. Con él en la cancha, llegó el 2-0, pero la jugada fue un centro desde la derecha de Alvarado que conectó de cabeza Raúl Jiménez.

Sobre el final, Sudáfrica sufrió la segunda expulsión, con la intervención decisiva del VAR por un golpe de Zwane sobre Alvarado. Sampaio realizó la revisión en campo y le mostró la roja al jugador que había ingresado en el segundo tiempo. Quedará en la historia como el partido inaugural con más expulsados, ya que en el final también recibió César Montes por una fuerte falta a Mudau.

La síntesis del partido

México 2 – Sudáfrica 0

México: Raúl Rangel (6), César Montes (5), Johan Vasquez (6), Israel Reyes (6), Jesús Gallardo (5); Erik Lira (6), Alvaro Fidalgo (7), Brian Gutiérrez (6); Raúl Jiménez (7), Julián Quiñones (7) y Roberto Alvarado (6). DT: Javier Aguirre.

Cambios en México: ST, 20 Luis Chávez (5) por Gutiérrez, Gilberto Mora (6) por Fidalgo, 30m Edson Alvarez por Lira, Armando González por Jiménez. 34m Alexis Vega por Quiñones.

Sudáfrica: Ronwen Williams (7); Aubrey Modiba (4), Mbekezeli Mbokazi (4); Nkosinathi Sibisi (4), Khuliso Mudau (4); Ime Okon (4); Teboho Mokoena (4), Sphephelo Sithole (3), Jayden Adams (4), Lyle Foster (4), Iqraam Rayners (4). DT: Hugo Henri Bros.

Cambios en Sudáfrica: ST, 10m Thalente Mbatha (4) por Foster, Themba Zwane (3) por Adams, 31m Oswin Appollis por Modiba, Evidence Makgopa por Rayners,