Villarruel fulminó a Adorni por su patrimonio: “Es una vergüenza”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestionó con dureza las explicaciones que brindó sobre su patrimonio. La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo tras la polémica por la declaración jurada del funcionario.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestionó con dureza las explicaciones que brindó sobre su patrimonio. La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo tras la polémica por la declaración jurada del funcionario.

La vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó este jueves una fuerte crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al rechazar públicamente las explicaciones que ofreció sobre el crecimiento de su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

La polémica se desató cuando un usuario le consultó a Villarruel en la red social X si le creía a Adorni. La respuesta fue categórica: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, escribió la titular del Senado, en una declaración que profundiza las diferencias que mantiene desde hace meses con sectores cercanos al presidente Javier Milei.

El cuestionamiento surge luego de que Adorni hiciera pública su declaración jurada patrimonial y buscara justificar el origen de los fondos informados. Entre sus explicaciones, sostuvo que parte del dinero declarado corresponde a ahorros acumulados fuera del sistema financiero formal y aseguró que “ahorramos en negro como todos los argentinos”, una frase que generó fuertes repercusiones políticas y críticas desde distintos sectores de la oposición.

Además, el jefe de Gabinete afirmó que una parte importante del incremento patrimonial familiar se explica por inversiones en criptomonedas, especialmente en Bitcoin, con ganancias que habrían rondado los 300 mil dólares. Sin embargo, sus argumentos no lograron desactivar las dudas y la respuesta de Villarruel fue interpretada como una nueva señal de fractura interna dentro del oficialismo, en un momento donde las tensiones entre ambos dirigentes vuelven a quedar expuestas públicamente.