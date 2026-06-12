¿Cuánto dinero necesitó una familia para no caer en la pobreza?

El INDEC dio a conocer las canastas básicas Total y Alimentaria, que indica el ingreso que requirió en mayo una familia para no caer en la pobreza y la indigencia.

El INDEC dio a conocer las canastas básicas Total y Alimentaria, que indica el ingreso que requirió en mayo una familia para no caer en la pobreza y la indigencia.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo: 2,0% más que el mes previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Durante mayo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,4% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,0%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,2% y de 34,9%, respectivamente.

Una familia de tres integrantes, compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó $542.351 para cubrir la CBA y $1.193.173 para la CBT.

En segundo lugar, un hogar de cuatro personas compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, tuvo que disponer de $681.246 para cubrir las necesidades de la CBA y $1.498.741 para la CBT.

Y en el tercer ejemplo representativo que presenta el INDEC, una familia de cinco integrantes compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, precisó $716.521 para la CBA y $1.576.346 para la CBT.