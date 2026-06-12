Dos mujeres fueron detenidas en Lanús por venta de drogas

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos mujeres acusadas de venta de estupefacientes, secuestraron 200 dosis de cocaína y paco.

Las detenciones de las mujeres de 37 y 41 años fueron concretadas en dos allanamientos, ordenados por la Justicia, y a cargo de efectivos de la Comisaría quinta de Lanús (Villa Diamante), grupos de GAD Lomas-Ezeiza, grupo de Caballería Avellaneda y Glew.

Uno de los objetivo fue en la calle Murguiondo al 2900 de Lanús, allí secuestraron 105 dosis de clorhidrato de cocaína; el segundo fue en Osorio Pasillo y 25 de Mayo, donde hallaron 87 dosis de paco.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 y el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.