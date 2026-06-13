Robo piraña en Lanús: un grupo de delincuentes atacó a una mujer

Una mujer fue sorprendida por cinco delincuentes en una zona céntrica de Lanús, la despojaron de sus pertenencias y se llevaron el auto.

Una mujer fue sorprendida por cinco delincuentes en una zona céntrica de Lanús, la despojaron de sus pertenencias y se llevaron el auto.

Un nuevo episodio de inseguridad se registró esta semana, en pleno centro de Lanús. Una mujer fue víctima de un robo piraña, un grupo de delincuentes le despojó de sus pertenencias y se llevó el automóvil que estaba estacionado.

Todo sucedió el jueves, cuando faltaban 15 minutos para las 17, en Dr. Guillermo Gaebeler al 2100, en la zona céntrica de Lanús. El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad.

La mujer llegó a su casa de pasear al perro y fue sorprendida por cinco delincuentes, quienes corrieron a toda velocidad para interceptarla antes de que entrara. El animal llegó a entrar y una personas se asoma por la puerta, pero uno de los asaltantes sostiene la puerta para evitar su intervención.

La víctima es empujada contra la pared y la despojan de todas sus pertenencias, para luego subirse al vehículo que estaba estacionado y darse a la fuga.

Este hecho se suma al viralizado en estos días, en el cual una pareja de adultos mayores fue sorprendida por delincuentes para robar su auto. También fueron hostiles con una de las víctimas, que terminó tirada en el piso.