Día del Padre 2026: el gasto promedio por regalo será de $62.000 y crece la búsqueda de ofertas

Un informe privado reveló que el gasto promedio para el Día del Padre alcanzará los $62.000. La indumentaria y las experiencias encabezan las preferencias de los consumidores, que se muestran más cautelosos y atentos a descuentos y promociones.

Un informe privado reveló que el gasto promedio para el Día del Padre alcanzará los $62.000. La indumentaria y las experiencias encabezan las preferencias de los consumidores, que se muestran más cautelosos y atentos a descuentos y promociones.

A una semana de la celebración del Día del Padre en Argentina, un relevamiento de la consultora Focus Market proyectó que el gasto promedio por regalo será de $62.000. El estudio refleja un consumidor más selectivo en sus decisiones de compra, en un contexto donde las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año.

Entre las opciones más elegidas para agasajar a los padres, la indumentaria lidera las preferencias con el 33,4% de las respuestas. En segundo lugar aparecen las experiencias, como cenas o días de campo, con el 24,9%, mientras que los vinos y licores ocupan el tercer puesto con el 13,9%. Más atrás se ubican categorías como calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática y tecnología (4,5%) y herramientas (2,7%).

Respecto a los canales de compra, los centros comerciales a cielo abierto concentran el 33% de las elecciones, seguidos por el comercio electrónico con el 27% y los shoppings con el 22%. En el segmento digital, los sitios web de los vendedores representan el 40% de las operaciones, mientras que los marketplaces alcanzan el 37%. Las redes sociales también tienen participación, con Instagram en el 15% y Facebook en el 6%.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que la estabilidad de precios y la desaceleración de la inflación generaron una demanda más cautelosa en la previa de la fecha comercial. Además, destacó que los consumidores comparan más opciones y esperan descuentos de último momento. En ese escenario, bancos y billeteras virtuales se consolidan como aliados de los comercios mediante promociones, reintegros y planes de financiación para impulsar las ventas.

Qué regalos se pueden comprar según el presupuesto

Según el informe, con un presupuesto de entre $10.000 y $20.000 se pueden adquirir mates, botellas térmicas, tazas personalizadas o sets básicos para asador. Entre $30.000 y $40.000 aparecen opciones como copas de vino en estuche, sets materos completos o desayunos artesanales.

En tanto, para quienes dispongan entre $50.000 y $60.000, las alternativas incluyen mini metegoles, vinos premium acompañados de copas y billeteras de ecocuero. Los supermercados también ofrecen promociones especiales para la fecha, con productos que van desde remeras deportivas por $24.743 hasta camperas inflables por $66.000, además de descuentos directos de entre el 20% y el 25%.