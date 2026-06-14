Los Andes goleó a Mitre y estira su gran momento en la Primera Nacional

El Milrayitas venció 3-0 a Mitre de Santiago del Estero como visitante, sumó su partido número 11 sin derrotas y ratificó su candidatura en la Primera Nacional con una de sus mejores actuaciones de la temporada.

El Milrayitas venció 3-0 a Mitre de Santiago del Estero como visitante, sumó su partido número 11 sin derrotas y ratificó su candidatura en la Primera Nacional con una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Los Andes dio una muestra de carácter, jerarquía y contundencia en Santiago del Estero al derrotar por 3-0 a Mitre, en un encuentro donde dominó de principio a fin y confirmó su excelente presente en la Primera Nacional. El equipo dirigido por Leonardo Lemos consiguió su primera gran victoria en el interior y alcanzó un invicto de 11 partidos que alimenta la ilusión de pelear en los puestos de arriba.

Luego de unos minutos iniciales de estudio, el Milrayitas aceleró y golpeó con una eficacia demoledora. Primero apareció Alex Valdez Chamorro, que celebró su cumpleaños con un gol tras una gran asistencia de Matías González. Poco después, Facundo Villarreal amplió la diferencia con una definición precisa para encaminar una tarde perfecta para la visita.

Con la ventaja a su favor, Los Andes manejó el trámite con autoridad. Se adueñó de la pelota, controló los espacios y prácticamente anuló cualquier intento ofensivo de Mitre, que apenas inquietó con algunos centros sin destino. La solidez defensiva volvió a ser uno de los pilares del conjunto de Lomas de Zamora, aunque esta vez estuvo acompañada por una producción ofensiva de alto vuelo.

En el complemento, el local intentó adelantar sus líneas para descontar, pero encontró más problemas que soluciones. A los pocos minutos, Villarreal habilitó a Mauricio Asenjo, que ganó con potencia ante la defensa rival y definió de zurda para sentenciar el 3-0. La contundente goleada generó la reacción del público santiagueño y el partido estuvo detenido durante varios minutos. Tras la reanudación, el árbitro Maximiliano Macheroni le puso punto final a una actuación brillante de Los Andes, que regresó a casa con tres puntos valiosos y la ilusión intacta de dar pelea hasta el final del campeonato.