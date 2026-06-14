Temperley goleó a Güemes, dio vuelta el partido y se afianza en zona de Reducido

El Gasolero comenzó en desventaja, reaccionó con autoridad y terminó imponiéndose por 4 a 1 en el Alfredo Beranger. Con la victoria, el equipo de Nicolás Domingo alcanzó los 26 puntos y se mantiene en puestos de clasificación en la Primera Nacional.

El Gasolero comenzó en desventaja, reaccionó con autoridad y terminó imponiéndose por 4 a 1 en el Alfredo Beranger. Con la victoria, el equipo de Nicolás Domingo alcanzó los 26 puntos y se mantiene en puestos de clasificación en la Primera Nacional.

Temperley volvió a demostrar carácter y contundencia en Turdera al derrotar por 4 a 1 a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto celeste arrancó perdiendo, pero reaccionó rápidamente y terminó construyendo una goleada que lo consolida en la pelea por los puestos de Reducido.

La visita sorprendió a los 6 minutos del primer tiempo cuando Thomas Amilivia aprovechó una llegada profunda para establecer el 1-0. Sin embargo, el equipo dirigido por Nicolás Domingo no perdió la calma y encontró la igualdad a los 23 minutos gracias a un gol en contra de Emilio Lazza, quien desvió un centro al fondo de su propio arco.

Impulsado por el empate, Temperley pasó a dominar el encuentro y logró dar vuelta el resultado apenas cuatro minutos después. Facundo Krüger transformó un penal en gol para poner el 2-1 y encaminar la remontada. El panorama para Güemes se complicó aún más a los 30 minutos, cuando Facundo Melillán fue expulsado por una dura infracción y dejó a su equipo con diez jugadores.

En el complemento, el Gasolero aprovechó la superioridad numérica y liquidó la historia. Krüger volvió a aparecer a los 11 minutos para marcar su doblete y estirar la ventaja. Más tarde, Fernando Brandán selló el 4-1 definitivo con una gran definición que desató la celebración de todo el Alfredo Beranger.

Con este triunfo, Temperley ratificó el gran momento que atraviesa tras la victoria conseguida la fecha pasada frente a Chacarita. El conjunto de Turdera suma 26 puntos, ocupa la quinta posición de la Zona B y continúa firme en zona de Reducido. En la próxima jornada recibirá a San Martín de Tucumán con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla.