Incendio de un depósito de telas en Avellaneda: otros hechos del fin de semana

Un depósito se prendió fuego en Avellaneda, mientras que en 9 de Abril se incendió una casa y un auto en Burzaco.

Un depósito se prendió fuego en Avellaneda, mientras que en 9 de Abril se incendió una casa y un auto en Burzaco.

Los Bomberos Voluntarios de Avellaneda trabajaron en el incendio de un depósito de lana y telas ignífugas, mientras que sus pares de Almirante Brown sofocaron las llamas que afectaron un auto y los de Esteban Echeverría intervinieron por un siniestro en una vivienda.

“Nuestro personal trabajó en un incendio desarrollado en un depósito de aproximadamente 30 x 20 metros. El servicio comenzó a las 10:20 hs y se extendió hasta las 21:00 hs, demandando más de 9 horas de intenso trabajo para lograr la extinción total del siniestro”, informaron los Bomberos de Avellaneda.

Durante las tareas se emplearon dos líneas de 45 mm y una línea de alta presión para combatir el fuego y evitar su propagación. Debido a la magnitud del operativo, se realizó la extracción de agua desde un recurso hídrico. Trabajaron nueve dotaciones.

Asimismo, una vivienda se prendió fuego este fin de semana en la calle Remedios de Escalada de San Martín, entre La Rábida y Santa María, de 9 de Abril. “Nos desplazamos con dos dotaciones, una del Destacamento 1 – 9 De Abril y una del Cuartel Central”, detallaron las fuentes.

Finalmente, un vehículo se prendió fuego en Burzaco. Las llamas, que fueron combatidas por bomberos de Almirante Brown, se originaron cuando el rodado se encontraba en Angonelli y Rocha. No se informaron heridos.