Intentaron secuestrar a dos mujeres en Ezeiza: una logró escapar tras ser tomada del cuello

Dos mujeres sufrieron intentos de secuestro durante la madrugada del domingo en Ezeiza. Los ataques se produjeron con apenas unos minutos de diferencia, en las inmediaciones de las calles Pravaz, Dorrego y Tucumán, y quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Una de las víctimas, identificada como Melanie, contó que se encontraba esperando el colectivo para dirigirse a su trabajo en el aeropuerto cuando un hombre descendió de un auto oscuro y se acercó a la parada. En un primer momento, no sospechó de él porque tenía el rostro descubierto, estaba bien vestido y parecía otro pasajero.

“Me agarró por atrás, por el cuello, me dijo que me quedara callada y que me metiera al auto”, relató la joven. El atacante estaba armado y comenzó a arrastrarla hacia el vehículo mientras ella gritaba para pedir ayuda.

“Me querían meter al auto”

Melanie descartó que se tratara de un intento de robo. Llevaba el teléfono celular en un bolsillo y tenía una mochila, pero el agresor no intentó quitarle ninguna de sus pertenencias.

“No atinaron en ningún momento a robarme. Me querían meter al auto realmente”, aseguró.

La situación cambió cuando un automovilista que pasaba por el lugar advirtió lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir. El conductor descendió y le exigió al atacante que liberara a la joven. Como respuesta, el agresor lo amenazó con dispararle.

Ese momento de distracción le permitió a Melanie, que es cinturón negro de taekwondo, soltarse y correr. Una vecina que había escuchado sus gritos abrió la puerta de su casa y le permitió refugiarse.

“Fue un milagro. La calle estaba sola, no había ninguna otra persona. Lo primero que atiné fue a meterme en la casa de la vecina que me ayudó”, recordó.

Aunque el atacante llevaba un arma, la joven no sufrió heridas. Desde febrero de 2025 trabaja en el aeropuerto y, debido a sus horarios rotativos, debe salir de su casa durante la madrugada cuando cumple el turno de la mañana.

Otro ataque a pocas cuadras

En un lapso de pocos minutos, otra mujer fue atacada en la zona de Pravaz y Tucumán. Las cámaras muestran cómo un hombre intentó arrastrarla hacia la puerta de un vehículo, pero la víctima se resistió, se arrojó al suelo y consiguió evitar que la obligaran a subir.

Como consecuencia del forcejeo, habría sufrido la fractura de un dedo. En este caso, el atacante también se llevó su mochila antes de escapar.

Los dos episodios ocurrieron alrededor de las 4.30 y provocaron alarma entre los vecinos, quienes reclamaron una mayor presencia policial y denunciaron la inseguridad que enfrentan quienes deben trasladarse durante la madrugada.

Un sospechoso detenido

Luego de analizar las cámaras de seguridad municipales, la Policía logró reconstruir el recorrido del auto negro utilizado durante los ataques. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una persona fue detenida y los investigadores intentan establecer si tuvo participación en ambos hechos.

Las grabaciones de las cámaras y los testimonios de las víctimas serán claves para determinar cómo actuaron los atacantes, si había más de una persona dentro del vehículo y si estuvieron involucrados en otros episodios similares ocurridos en la zona.