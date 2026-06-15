El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, precisó que si bien el territorio protagoniza el “boom exportador”, los productos tienen un “menor grado de industrialización”.

“Como venimos mostrando, PBA protagoniza el boom exportador. En el 1° cuatrimestre, sus ventas al exterior crecieron 7%, pero de manera dispar”, precisó el funcionario.

Señaló que “Combustibles (+36%) y P. Primarios (33%) traccionan por encima de las MOI (+6%). En tanto, cayeron las MOA (-25%)”. “Las expo PBA crecieron 7,3% en 2025, superando los USD 31.000 M. En 2026, sigue expandiendo su participación en el total país“, señaló.

“El dato que más preocupa: la participación de las MOI en el total exportador cayó 4,6 p.p. respecto a 2023. Las exportaciones crecen, pero con menor grado de industrialización. Es uno de los perjuicios del modelo sobre el entramado productivo bonaerense”, sostuvo.

En este marco, manifestó que “la PBA es la principal fuente de divisas de exportación del país, especialmente en las de mayor valor agregado. Por eso es tan importante el devenir de su industria, en general, y exportadora, en particular”.