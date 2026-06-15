San Vicente: Detuvieron a un pai umbanda acusado de abusar de una mujer y sus dos hijas

Un hombre que se presentaba como pai umbanda fue detenido en Alejandro Korn,partido de San Vicente, acusado de haber sometido a una mujer y a sus dos hijas a abusos sexuales, golpes y distintas formas de tortura durante varios años.

El sospechoso tenía un pedido de captura vigente por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente con una víctima menor de edad. La detención fue realizada por efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos habrían ocurrido entre 2018 y 2021, en una vivienda de la localidad browniana de Glew. La madre de las jóvenes se encontraba recientemente separada cuando conoció al acusado, quien había sido presentado como pareja de su hija mayor.

Con el paso del tiempo, el hombre se ganó la confianza de la familia, comenzó a permanecer durante las noches en la casa y finalmente se instaló de manera permanente. Según consta en el expediente, les aseguró que, mediante sus prácticas religiosas, podría ayudarlas a superar los problemas personales y familiares que atravesaban.

Golpes, abusos y aislamiento

La investigación sostiene que, una vez instalado en la vivienda, el acusado comenzó a ejercer un control cada vez mayor sobre las mujeres y habría abusado sexualmente de ellas de forma reiterada.

Cuando las víctimas se resistían a sus exigencias, eran castigadas con golpes de puño y con distintos objetos. También habrían sido sometidas a privación de alimentos y del sueño, aislamiento de familiares y allegados, y restricciones para salir de la propiedad.

La denuncia fue presentada varios meses después de que el hombre abandonara la casa. Posteriormente, las tres mujeres fueron entrevistadas por peritos judiciales, quienes detectaron signos compatibles con situaciones prolongadas de violencia física y psicológica, sumisión, aislamiento social, dependencia afectiva y naturalización de los abusos.

El operativo de detención

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Sebastián Bisquert.

Tras una serie de tareas de inteligencia y vigilancia encubierta, los investigadores localizaron al acusado en la avenida Presidente Perón al 4400, en Alejandro Korn, donde finalmente fue detenido.

El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Matías Manuel Ocampo, mientras avanza la investigación judicial.