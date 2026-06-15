Un joven ladrón de autos fue asesinado en Lomas de Zamora

Un adolescente de 17 años con un amplio prontuario por robo de vehículos fue asesinado de un balazo en el estómago en un confuso episodio ocurrido en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Tras ser abandonado por sus cómplices, la Policía bonaerense desplegó un fuerte operativo para identificar y dar con los autores del crimen.

El caso salió a la luz cuando la víctima fue trasladada de urgencia por sus propios familiares al Hospital Materno Infantil Doctor Oscar Alende. Pese a los esfuerzos de los médicos y a haber sido sometido a una intervención quirúrgica, el joven falleció producto de la gravedad de la herida.

El intento de encubrimiento y la verdadera escena

En un principio, los familiares intentaron desviar la atención de los investigadores asegurando que el chico había sido atacado por un delincuente en la intersección de San Marco y Miliatello, en Villa Centenario. Sin embargo, los investigadores rápidamente descartaron esta versión.

Las tareas de campo determinaron que el tiroteo se produjo a varias cuadras de allí, en las inmediaciones de la esquina de avenida Olimpo y Rosende, en la zona de Ingeniero Budge. A escasos metros de ese cruce, los efectivos hallaron una prueba clave: una camioneta Chevrolet Captiva (con patente finalizada en 182) que presentaba múltiples impactos de bala tanto en la puerta del conductor como en la del acompañante, además de evidentes manchas de sangre.

Los testimonios recabados en el lugar indicaron que, al momento de recibir el disparo, el adolescente estaba acompañado por otros sujetos que se fugaron, dejándolo gravemente herido en la vía pública.

Prontuario y pedido de captura

Al cruzar los datos de la víctima y del vehículo incautado, los funcionarios policiales confirmaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo por haber sido robada recientemente en la zona sur del conurbano.

A su vez, se constató que el menor fallecido era buscado por la Justicia desde el 25 de febrero de 2025. El Juzgado de Garantías del Joven N° 3 y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 6 de Lomas de Zamora lo requerían en el marco de una causa por “Robo agravado de automotor por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda”, ya que estaba señalado como miembro activo de una peligrosa organización dedicada al robo de rodados.

La causa preventiva fue caratulada como “Homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.