Cierre del Sanatorio Del Parque: denuncian falta de pagos del PAMI y suspenden la atención

La crisis del PAMI impacta en Lomas de Zamora. El Sanatorio Del Parque anunció el cierre temporal de sus puertas debido a la falta de pago de prestaciones médicas realizadas desde diciembre de 2025, según informó la institución en un comunicado oficial.

La crisis del PAMI impacta en Lomas de Zamora. El Sanatorio Del Parque anunció el cierre temporal de sus puertas debido a la falta de pago de prestaciones médicas realizadas desde diciembre de 2025, según informó la institución en un comunicado oficial.

El Sanatorio Del Parque (Clínica Privada 2 de Abril S.A.), ubicado en Lomas de Zamora, comunicó el cierre temporal de sus instalaciones a partir de las 00:00 del 13 de junio. Desde la entidad explicaron que la medida fue tomada ante la falta de pago por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de las prestaciones brindadas desde diciembre del año pasado.

La clínica, que cuenta con más de 40 años de trayectoria y mantiene un vínculo de trabajo con PAMI desde hace 18 años, señaló que la situación financiera derivó en la necesidad de iniciar un proceso de reconversión institucional. Según indicaron, el objetivo es preservar la continuidad de los servicios médicos, garantizar la sustentabilidad económica de la institución y proteger las fuentes laborales de su personal.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, las autoridades del sanatorio reconocieron el impacto que la decisión genera en pacientes, trabajadores, proveedores y en toda la comunidad que utiliza sus servicios. Además, remarcaron que se encuentran trabajando para generar las condiciones que permitan reabrir las puertas en el menor tiempo posible y retomar plenamente la atención asistencial.

Finalmente, desde la Clínica Privada 2 de Abril agradecieron el acompañamiento y la comprensión de los pacientes y trabajadores durante este período de incertidumbre. También adelantaron que continuarán informando sobre cualquier novedad relacionada con la situación de la institución a través de sus canales oficiales.