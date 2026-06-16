Discusión y muerte en Guernica: Detuvieron a un ex jefe de Bomberos

Nicolás Malgrejo tenía 28 años, fue herido en la cabeza y falleció a pesar de los intentos por salvarlo.

Nicolás Malgrejo tenía 28 años, fue herido en la cabeza y falleció a pesar de los intentos por salvarlo.

El violento episodio se registró días atrás en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y el principal sospechoso es quien era jefe del cuerpo de Bomberos. Nicolás Melgarejo tenía 28 años y murió, a pesar de varias intervenciones.

El hecho ocurrió en un taller mecánico ubicado sobre la calle Leandro N. Alem al 240, del barrio San Pablo, en Guernica. El único detenido es Daniel Lescano, de 39 años, dueño del taller en el cual se registró la pelea y ex jefe de los Bomberos Voluntarios de Glew.

Todo se originó por una discusión sobre dinero, en medio de esta situación, habría sacado un arma de fuego y terminó herido. “Comienza a discutir con la víctima debido a al reclamo del pago de dinero que le debía, comenzando una discusión para luego trenzarse en lucha, rodando hacia la vereda, donde la victima extrae un arma de fuego y en el forcejeo se efectúa un disparo el cual impacta en la víctima”, señala el parte.

Usó su propio auto para trasladar a la víctima al Hospital Cecilia Grierson de Guernica, quien fue derivado al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde finalmente falleció. Había sido sometido a varias intervenciones.