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El otoño de despide con días grises y fríos

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes y el resto de los días de la semana, en la cual se despide el otoño para dar paso al invierno.
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Comienza la semana corta en la zona sur del Conurbano y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frío será el común denominador de las próximos días y de cara al comienzo del invierno, que se larga el 21.

Este martes se presenta con cielo despejado y la temperatura se moverá entre los 7 y los 16 grados, aunque la sensación térmica era de 5 esta mañana. La mínima baja a 4 el miércoles y la máxima también se repliega: 13 grados. Cielo parcialmente nublado.

Asimismo, el jueves la temperatura se moverá entre los 7 y los 13 grados, mientras que el cielo se mostrará nublado y se esperan lluvias aisladas por la noche. Cielo parcialmente nublado y máxima de 14, es la previsión para el viernes.

El fin de semana, que tiene un feriado por el Día de la Bandera, será algo gris y frío. Tanto el sábado como el domingo (comienza el invierno) se espera una una máxima de 15 grados, mientras que el cielo se mostrará mayormente nublado.

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