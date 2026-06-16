Festival del Pastelito Criollo: dos panaderías de Almirante Brown fueron las ganadoras en Malvinas Argentinas

La Artesana se quedó con el primer puesto y Bariloche obtuvo el segundo lugar en la tercera edición del Festival del Pastelito Criollo, realizado en el marco del 50° aniversario de Malvinas Argentinas.

La Artesana se quedó con el primer puesto y Bariloche obtuvo el segundo lugar en la tercera edición del Festival del Pastelito Criollo, realizado en el marco del 50° aniversario de Malvinas Argentinas.

La localidad de Malvinas Argentinas celebró su 50° aniversario con una nueva edición del Festival del Pastelito Criollo, una propuesta organizada por el Municipio de Almirante Brown que reunió a cientos de vecinos, emprendedores y familias en la Plaza Puerto Argentino. La jornada incluyó espectáculos musicales, ballets folclóricos, actividades recreativas y una destacada oferta gastronómica.

En el marco de la tercera edición del tradicional certamen, la panadería La Artesana se consagró ganadora del concurso de pastelitos criollos, mientras que la panadería Bariloche obtuvo el segundo puesto. La elección estuvo a cargo de un jurado especializado y, como novedad este año, también contó con la participación del público presente mediante su voto.

“Estamos muy contentos por la gran participación de nuestras panaderías y de toda la comunidad en una nueva edición del Festival del Pastelito Criollo. Este tipo de propuestas nos permite celebrar nuestras tradiciones, acompañar el trabajo de los emprendedores y comerciantes locales y seguir fortaleciendo la identidad de Malvinas Argentinas en el marco de su 50° aniversario”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

Del concurso participaron las panaderías La Artesana, Bariloche, Laurita, La Mouzo, San Javier y El Triunfo, cuyos equipos elaboraron los pastelitos íntegramente en el lugar. Por su parte, la panadería El Sol formó parte de la propuesta gastronómica con un stand y venta al público, aunque no compitió por haber sido la ganadora de la edición 2024.

Los participantes fueron evaluados en diferentes categorías, entre ellas la presentación general, la calidad de cocción, el sabor, el relleno y la masa. A la puntuación otorgada por el jurado se sumó el voto de los vecinos y vecinas que participaron de la jornada.

El jurado estuvo integrado por el intendente municipal, Juan José Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; el instructor de Panificados y Pastelería del Centro de Formación Profesional de Ministro Rivadavia, Héctor Peralta; el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Cristian Malcenido; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; y la prosecretaria del Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown (CIPAB), Marina Palma Parodi.

Con una importante convocatoria y una creciente participación de instituciones, comerciantes y vecinos, el Festival del Pastelito Criollo volvió a consolidarse como una de las propuestas culturales y gastronómicas más convocantes de Malvinas Argentinas, fortaleciendo las tradiciones locales y el sentido de pertenencia de toda la comunidad browniana.