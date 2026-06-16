Lomas de Zamora abrió la convocatoria para un concurso fotográfico

Se encuentra abierta la convocatoria al concurso de fotografía "Identidad Lomense" hasta el 15 de agosto.

Se encuentra abierta la convocatoria al concurso de fotografía "Identidad Lomense" hasta el 15 de agosto.

El Municipio de Lomas de Zamora informó que ya está abierta la convocatoria para el Concurso Fotográfico “Identidad Lomense”. Hay tiempo de inscribirse y enviar el material hasta el 15 de agosto. Todos los detalles.

Ya se encuentra abierta la posibilidad de competir. “Tenés tiempo para participar hasta el 15 de agosto”, señala el Municipio. Habrá premios, menciones especiales y una muestra abierta a la comunidad. El link para la inscripción.

El concurso tiene como objetivo promover la producción fotográfica local, fomentar la participación de la comunidad y poner en valor la identidad del partido de Lomas de Zamora, al visibilizar y jerarquizar el rol de la educación pública y las instituciones educativas del distrito.

La competencia tiene dos categorías: “Identidad Lomense” y “Educación Lomense”. Pueden participar personas físicas mayores de 16 años, residentes en el partido de Lomas de Zamora, según DNI. “Para el caso de concursantes menores de edad, deberán contar con la autorización de padre / madre / tutor

responsable”, aclararon.