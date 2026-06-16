Secuestraron álbumes del Mundial que ingresaron de forma ilegal: allanamiento en Lanús

La Policía Federal detuvo a dos sujetos y secuestró más de 2000 álbumes de figuritas del Mundial. Allanaron un centro de distribución de Lanús.

La Policía Federal detuvo a dos sujetos y secuestró más de 2000 álbumes de figuritas del Mundial. Allanaron un centro de distribución de Lanús.

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes de figuritas oficiales de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que carecían de toda documentación respaldatoria que acredite su legal tenencia e ingreso a este país. Procedimiento en Lanús.

Cabe destacar que la aparición de las figuritas, pero no de los respectivos álbumes, provocó una demanda sin precedentes en todo el país, generando faltantes de stock en kioscos y comercios debido a la escasa disponibilidad del producto.

Este escenario favoreció la aparición de canales informales de abastecimiento y comercialización, detectándose el ingreso irregular de álbumes de origen brasilero sin la correspondiente documentación aduanera que acreditara su legal importación al territorio nacional.

La causa se originó a fines de mayo a partir de controles de mercadería en tránsito, orientados a la detección de maniobras de contrabando y fraudes marcarios sobre la Avenida Suárez al 2700 en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, los efectivos observaron la circulación de dos vehículos que transportaban numerosos bultos, motivo por el cual procedieron a interceptarlos para efectuar las verificaciones correspondientes.

Al inspeccionar la carga transportada, se determinaron una gran cantidad de álbumes de figuritas de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, identificados con la inscripción “PANINI” de origen brasileño, cuyos propietarios no pudieron acreditar documentalmente su legal ingreso ni tenencia en el territorio nacional.

Se procedió a realizar el conteo y aforo aduanero de la mercadería dando un total de 2.200 álbumes. La Justicia ordenó la detención de los dos sujetos y el secuestro de dicha mercadería, valuada en 100 millones de pesos.

Posteriormente y como resultado de dicho operativo, la Justicia libró un allanamiento en un depósito en Lanús y una orden de presentación a un comercio de encomiendas en la Ciudad de Buenos Aires. En Lanús se constató la existencia de un depósito de grandes dimensiones destinado al acopio y posterior distribución de mercaderías de diversos rubros.

Durante los procedimientos, un hombre fue notificado de la causa y se secuestraron 1500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, 7 notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de dvd, 60 equipos de gamepad, 20 aspiradores, 20 pistolas de hidrogel y demás elementos de interés.

Toda la mercadería secuestrada posee un valor aproximado de 98 millones de pesos. Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero