Senado: La Libertad Avanza busca frenar la sesión para evitar la interpelación a Manuel Adorni

El oficialismo negocia con bloques dialoguistas para suspender la sesión prevista para este jueves en el Senado. El objetivo es impedir que avance el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsado por el bloque peronista.

El oficialismo negocia con bloques dialoguistas para suspender la sesión prevista para este jueves en el Senado. El objetivo es impedir que avance el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsado por el bloque peronista.

La Libertad Avanza intensificó en las últimas horas las conversaciones con sectores dialoguistas de la Cámara alta para desactivar la sesión convocada para el próximo jueves. La principal preocupación del oficialismo es evitar que tome estado parlamentario el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, promovido por el interbloque peronista.

Fuentes parlamentarias indicaron que la estrategia también apunta a postergar el tratamiento de otros temas incluidos en el orden del día, entre ellos siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Sobre esta última iniciativa, todavía persisten diferencias entre los bloques respecto de algunos aspectos de su redacción.

En este contexto, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles a las 18 una reunión de Labor Parlamentaria. Allí se buscará acordar tanto la fecha en la que Adorni presentará su informe de gestión como el temario definitivo de la próxima sesión.

Desde el oficialismo adelantaron que la exposición del jefe de Gabinete se realizaría el próximo 2 de julio, aunque la definición final dependerá del consenso que logren alcanzar las distintas bancadas. Además, durante la reunión se analizará la organización de la sesión prevista para el 18 de junio, en medio de una creciente tensión política entre el Gobierno y la oposición en la Cámara alta.