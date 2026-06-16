Un detenido por robo automotor en Lanús

Un joven de 18 años fue aprehendido por el robo de una camioneta Jeep Renegade en Lanús.

Un joven de 18 años fue aprehendido por el robo de una camioneta Jeep Renegade en Lanús.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un joven de 18 años, acusado por “robo automotor en poblado y en banda”, que se registró en Lanús. La dueña de la camioneta Jeep Renegade pudo recuperarla.

Efectivos estaban recorriendo las arterias Bolaños y Madariaga de Lanús cuando visualizaron el desplazamiento camioneta Jeep Renegade de color negra, con tres ocupantes, los cuales al advertir la presencia policial emprendieron la fuga.

Se implementó un operativo cerrojo y lograron detener el rodado en Bolaños y Méndez. El conductor fue detenido, se trata de un joven de 18 años.

Cuando la dueña del rodado, de 50 años, llegó a la comisaría pudo identificar al sospechoso como uno de los tres autores del robo en calles Illia y Ituzaingó.