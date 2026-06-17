Atacó a golpes a una adolescente en la escuela

Una joven de 19 años fue aprehendida por agredir a golpes a una adolescente en una escuela de Avellaneda.

Una joven de 19 años fue aprehendida por agredir a golpes a una adolescente en una escuela de Avellaneda.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una joven de 19 años, acusada de “lesiones leves” por golpear a una adolescente de 16 en una escuela de Avellaneda.

Todo sucedió en horas del martes en la Escuela Normal Superior Próspero Alemandri (ENSPA), ubicada en la avenida Belgrano y Mariano Acosta.

“A raíz de una pelea por un conflicto de vieja data, la mentada agredió a golpes de puño a una menor dentro del establecimiento educativo”, informaron las fuentes.

Interviene en la causa, caratulada como lesiones leves, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Avellaneda.