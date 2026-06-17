Avellaneda: Un detenido por robo a mano armada a un chofer de aplicación

En las últimas horas se realizaron dos allanamientos para dar con los sospechosos del robo a un chofer de aplicación en Avellaneda.

En las últimas horas se realizaron dos allanamientos para dar con los sospechosos del robo a un chofer de aplicación en Avellaneda.

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas, señalado por el robo a un chofer de aplicación, a mano armada, en Avellaneda. Secuestraron un arma de fuego.

En rigor, se concretó el 4 de junio. El chofer de Didi precisó que se encontraba a bordo de su auto, un Chery modelo QQ de color azul, realizando viajes de aplicación en las calles Levalle y las vías.

Allí, lo interceptan dos masculinos y a punta de arma de fuego, le sustraen su teléfono celular y varias pertenencias, de acuerdo a la denuncia.

Se realizaron dos allanamientos, en los cuales fue detenido un joven de 19 años y fue secuestrada una pistola marca Bersa con municiones.

La causa, caratulada como “robo agravado en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra”, está en manos de la Unidad funcional de Instrucción (UFI) 3 y el Juzgado de Garantías 2, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.