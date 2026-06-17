Buenos Aires perdió 4.311 empresas en un año

Así lo indica un informe privado, que da cuenta de una pérdida neta en todo el país de más de 14 mil firmas.

Así lo indica un informe privado, que da cuenta de una pérdida neta en todo el país de más de 14 mil firmas.

La cantidad de empresas empleadoras en el sector privado registró una caída del 2,8% en marzo en forma interanual, según un estudio privado. Esta variación representa una pérdida neta de 14.044 firmas en un año. Buenos Aires, Córdoba y CABA, lideran el ránking.

Con el dato de marzo, el indicador suma 25 meses consecutivos de descensos interanuales. El informe detalla que desde septiembre de 2025 la velocidad de la caída se aceleró y que la baja registrada en el tercer mes de 2026 es la más fuerte detectada en todo ese período.

La información proviene de un informe de la Consultora Politikón Chaco, elaborado sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El estudio se centra exclusivamente en el sector privado formal, excluyendo al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico.

En el análisis por sectores, la industria manufacturera lideró las mermas relativas con un retroceso del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos. El sector comercial perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%.

A nivel regional, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos. Neuquén fue la única provincia con crecimiento neto, sumando 12 empresas (0,1%). En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más profunda con un -10,7%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.

Al evaluar el impacto desde el cambio de gestión nacional, el reporte afirma que “en la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país”.

Esta cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023, periodo en el cual la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con una baja del 9,5%.