Capacidad instalada industrial: creció el uso en abril y alcanzó el 59,9%, según el Indec

La capacidad instalada de la industria argentina registró una mejora interanual en abril de 2026 y llegó al 59,9%, 1,3 puntos porcentuales por encima del nivel observado en el mismo mes del año pasado. El dato fue informado por el Indec y mostró avances en sectores clave como químicos, refinación del petróleo y siderurgia.

La capacidad instalada de la industria argentina registró una mejora interanual en abril de 2026 y llegó al 59,9%, 1,3 puntos porcentuales por encima del nivel observado en el mismo mes del año pasado. El dato fue informado por el Indec y mostró avances en sectores clave como químicos, refinación del petróleo y siderurgia.

La capacidad instalada industrial alcanzó el 59,9% durante abril de 2026, frente al 58,6% registrado en igual período de 2025. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los sectores que se ubicaron por encima del promedio general fueron refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y alimentos y bebidas (60,4%).

Entre los rubros con mejor desempeño se destacó la elaboración de sustancias y productos químicos, que elevó su utilización de la capacidad instalada al 69,9%, muy por encima del 59% registrado un año atrás. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por una mayor producción de materias primas plásticas y productos químicos básicos.

Otro de los sectores que mostró una evolución positiva fue el de las industrias metálicas básicas, que alcanzó una utilización del 73,4%, frente al 63,9% de abril de 2025. En este contexto, la producción de acero crudo registró una suba interanual del 18,4%, según datos de la cámara sectorial. También la actividad de edición e impresión exhibió una mejora al pasar del 53,8% al 58,5%, acompañada por un crecimiento del 7,6% en la producción manufacturera del segmento.

La refinación del petróleo volvió a posicionarse como el bloque con mayor nivel de utilización, al llegar al 86,8%, impulsada por un mayor procesamiento de crudo. En contraste, la principal incidencia negativa provino de la industria metalmecánica, excepto automotores, cuya capacidad utilizada cayó al 42,7% desde el 49,3% registrado un año antes, afectada por una menor producción de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos.

Por debajo del promedio general también quedaron sectores como productos minerales no metálicos (54,8%), tabaco (49,2%), industria automotriz (46,5%), caucho y plástico (42,4%) y textiles (42,4%), reflejando un escenario aún heterogéneo dentro del entramado industrial argentino.