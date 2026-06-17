El pronóstico para lo que resta de la semana en la zona sur del Conurbano

Cielo algo a parcialmene nublado y máxima de apenas 12 grados, el pronóstico para este miércoles en la Región.

Cielo algo a parcialmene nublado y máxima de apenas 12 grados, el pronóstico para este miércoles en la Región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se presenta con cielo algo a parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano. La temperatura se moverá entre los 4 y los 12 grados.

Asimismo, la mínima anunciada para el jueves es de 7, mientras que la máxima no superará los 13 grados en la Región. El organismo aclara que el cielo se mostrará nublado durante toda la jornada, pero durante la tarde y la noche se pueden registrar lloviznas aisladas.

Cielo ligeramente nublado, es la previsión para el viernes en la zona sur del Conurbano, en el marco del anteúltimo día de otoño. La temperatura se moverá entre los 7 y los 14 grados durante la jornada, informa el SMN.

En tanto, el fin de semana no se esperan precipitaciones aunque el cielo se muestre muy gris. El sábado, la mínima será de 4 grados y llega a 6 el domingo. La máxima para ambos días es de 15, mientras que el cielo se mostrará parcial a mayormente nublado.