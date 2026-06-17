Gabriel Esparza dejó Temperley: rescindió su contrato de común acuerdo con el club

Temperley confirmó la salida de Gabriel Esparza, quien rescindió su vínculo de común acuerdo con la institución. Desde el Gasolero destacaron su profesionalismo y le desearon éxitos en los próximos desafíos de su carrera.

Temperley confirmó la salida de Gabriel Esparza, quien rescindió su vínculo de común acuerdo con la institución. Desde el Gasolero destacaron su profesionalismo y le desearon éxitos en los próximos desafíos de su carrera.

El Club Atlético Temperley anunció este miércoles que Gabriel Esparza ya no continuará formando parte del plantel profesional, luego de acordar la rescisión de su contrato en una decisión consensuada entre ambas partes.

Desde la institución remarcaron que la desvinculación se produjo de común acuerdo, dejando en claro que la salida del futbolista fue producto de un entendimiento mutuo entre el jugador y la dirigencia del club.

A través de un comunicado oficial, el Gasolero agradeció el compromiso, la dedicación y la entrega que mostró Esparza durante su paso por la institución, donde se ganó el cariño de los hinchas celestes.

“Gabriel Esparza rescindió su vínculo con nuestra institución de común acuerdo entre las partes”, expresó Temperley, que además cerró su mensaje con una emotiva despedida: “Tucu, siempre serás parte de la familia más grande del sur. ¡Éxitos en los próximos desafíos!”.