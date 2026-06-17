Inflación mayorista: los precios al por mayor subieron 2,5% en mayo y desaceleraron tras el salto de abril

La inflación mayorista registró un aumento del 2,5% en mayo, según informó el Indec. El dato mostró una desaceleración respecto de abril, cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) había escalado un 5,2%, aunque sigue reflejando presiones sobre los costos de producción.

La inflación mayorista registró un aumento del 2,5% en mayo, según informó el Indec. El dato mostró una desaceleración respecto de abril, cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) había escalado un 5,2%, aunque sigue reflejando presiones sobre los costos de producción.

De acuerdo con el organismo estadístico, la suba mensual del IPIM estuvo impulsada por un incremento del 2,5% en los productos nacionales y del 3,1% en los productos importados. Entre los rubros que más incidieron en el resultado se destacaron sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y petróleo crudo y gas.

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró una variación positiva de 2,7% durante mayo. Este comportamiento respondió al aumento de 2,7% en los productos nacionales y de 3% en los importados, evidenciando que las presiones inflacionarias continúan presentes en distintos segmentos de la economía.

#DatoINDEC

El costo de la construcción subió 2,7% en mayo de 2026 respecto de abril y 29% interanual https://t.co/Zq1RzqEPiH pic.twitter.com/Z8FV2H2MfK — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 17, 2026

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró un incremento de 2,7% en el quinto mes del año. El avance estuvo explicado por una suba del 2,4% en los productos primarios y del 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica. Los datos reflejan que, pese a la desaceleración observada en mayo, los costos mayoristas mantienen una tendencia alcista que podría impactar en la cadena de precios durante los próximos meses.