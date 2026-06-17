Milei volverá a mostrarse con Adorni en el acto por el Día de la Bandera

El respaldo es absoluto. Con la ausencia de Victoria Villarruel, Javier Milei encabezará junto a su jefe de Gabinete en acto en Rosario.

El respaldo es absoluto. Con la ausencia de Victoria Villarruel, Javier Milei encabezará junto a su jefe de Gabinete en acto en Rosario.

El presidente Javier Milei volverá a Rosario el próximo sábado 20 de junio para participar del acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. Será una actividad que compartirá con su cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

También serán de la partida el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin. Una vez más, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada.

Un evento que reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de ciudadanos que cada año participan de la conmemoración en homenaje a la creación de la enseña patria por parte de Manuel Belgrano.

Una vez más, demostrará su absoluto apoyo al cuestionado Adorni, tras la escandalosa explicación del origen de su incremento patrimonial y mientras la oposición pretende interpelarlo.