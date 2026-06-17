Se recupera el delivery baleado en Lanús

Daniel tiene 60 años y fue baleado por un delincuente cuando realizaba el reparto de pizzas en Lanús.

Daniel tiene 60 años y fue baleado por un delincuente cuando realizaba el reparto de pizzas en Lanús.

Daniel fue baleado por un delincuente, que intentó robarle el auto en el cual repartía pizza en Lanús. Fue atendido en el hospital Evita y se recupera. Una cámara de seguridad captó el dramático momento. Los sospechosos están prófugos.

Tiene 60 años, es gestor, pero para llegar a fin de mes hace viajes en la semana y los fines de semana realizaba un reparto de comida, cosa que ya no hará más por el temor a un nuevo episodio de inseguridad.

El hecho ocurrió el 5 de junio pasado, pero tomó estado público en las últimas horas, cuando se viralizó el video del ataque, captado por cámaras de seguridad.

Fue sorprendido en Ucrania y Warnes, cuando esperaba con una pizza que el dueño de casa atendiera, por dos delincuentes que se movía en un Gol de color gris. Uno de ellos bajó del auto, con el arma apuntándolo todo el tiempo, y le exigió las llaves del auto en en el que realizaba las entregas.

En un momento, el delincuente disparó y empezó a sonar la alarma vecinal, por lo que los delincuentes se dieron a la fuga. Continúan prófugos, de hecho.

Daniel fue auxiliado por los propios vecinos y trasladado al hospital Evita de Lanús, al cual ingresó con una herida de arma de fuego “sin salida, lesión subcutánea”, informaron las fuentes. Quedó internado por 24 horas pero recibió el alta y se recupera.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.