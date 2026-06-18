Avellaneda: Denuncian agresiones y amenazas con arma a un adolescente de 15 años

La familia de un adolescente de 15 años denunció un episodio de violencia ocurrido durante una fiesta de cumpleaños realizada en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, donde, según la presentación realizada ante las autoridades, el menor fue agredido físicamente y amenazado con un arma de fuego por un hombre mayor de edad que se encontraba en el lugar.

El hecho se registró durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Echeverría al 2100, donde se celebraba el cumpleaños de una compañera de escuela de la víctima. De acuerdo con el relato de Romina, madre del adolescente, el acusado es el padre de la joven y habría quedado a cargo de los asistentes tras la salida de otros adultos de la propiedad.

Siempre según la denuncia, el hombre comenzó a mantener una actitud hostil hacia los presentes y, en circunstancias que son materia de investigación, tomó al adolescente, lo empujó contra una pared y le propinó golpes. La situación se tornó aún más grave cuando presuntamente extrajo un arma de fuego y se la apoyó en el pecho.

Tras el episodio, el joven escapó del lugar corriendo por temor a que el agresor volviera a atacarlo. Su familia aseguró que recorrió varias cuadras hasta llegar a su vivienda en estado de shock.

La denuncia también señala que, posteriormente, el acusado se desplazó en una camioneta llevando a otro menor de edad. Según indicaron los denunciantes, personal de tránsito intervino y secuestró el vehículo tras detectar presuntas irregularidades durante un control.

A raíz de los golpes recibidos, el adolescente fue asistido en un centro de salud y continúa bajo seguimiento médico debido a mareos y otros síntomas que motivaron nuevos estudios. Además, profesionales recomendaron tratamiento psicológico por el fuerte impacto emocional sufrido tras la amenaza denunciada.

Mientras la investigación avanza, la familia solicitó medidas de restricción y protección al considerar que el acusado vive a pocas cuadras de su domicilio. También reclamó una rápida intervención judicial para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.