Cambió el pronóstico y rige una alerta amarilla por tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento zonda para varias localidades de Argentina. En medio de una semana marcada por las bajas temperaturas, regresa la inestabilidad de cara al fin de semana con chaparrones y lloviznas leves durante la jornada del jueves 18 de junio.

Para este jueves 18, las condiciones meteorológicas desmejorarán notablemente hacia la tarde y la noche. Se prevé el desarrollo de lluvias aisladas y chaparrones con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%.

La jornada mantendrá una amplitud térmica acotada, con una temperatura mínima de 10° y una máxima estimada en 13°, bajo la influencia de vientos predominantes del sector sur.

La inestabilidad persistirá durante las primeras horas del viernes 19. La mañana iniciará con probabilidades de lluvias dispersas de entre el 10% y el 40%, registrando una mínima de 8°. Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual hacia la tarde, dando paso a una disminución de la nubosidad y un leve ascenso de la marca máxima hasta alcanzar los 14°.