La UTA exigió un aumento salarial y amenaza con medidas de fuerza

Tras algunos meses de aparente calma, se reavivó el conflicto entre las empresas de colectivos que prestan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la UTA. El gremio de choferes denunció ayer que la negociación paritaria está trabada y emitió un duro mensaje.

Por ahora no hay ninguna protestas prevista, pero ayer la UTA sostuvo: “Sabemos qué medidas debemos tomar dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional“. El sindicato que conduce Roberto Fernández le pidió a las cámaras empresarias que “dejen de jugar con los trabajadores”. “No pongan en peligro la paz social y el transporte del AMBA”, añadieron en el comunicado.

La carta abierta salió luego de que fracasaran las negociaciones paritarias en la que los choferes pretenden acordar un aumento salarial para compensar los efectos de la inflación. Las empresas vienen negándose a esa posibilidad argumentando que no la podrían afrontar. Cabe recordar que las líneas del AMBA atraviesan una situación financiera delicada producto de el atraso en el cobro de subsidios.

Sin embargo, la UTA marcó que “los empresarios lloran” y que “se escudan en el Estado y sus incumplimientos” para no dar lugar a las demandas del gremio. “Esos subsidios son ajenos a los trabajadores, que los defiendan y negocien quienes correspondan. Nuestro deber es defender el salario”, indicaron.