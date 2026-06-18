Lanús: le iban a robar la moto y se defendió con una descarga eléctrica a distancia

Una mujer evitó que le robarán la moto usando una descarga eléctrica a distancia en un suceso que ocurrió en Lanús y parte de secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.
El hecho ocurrió el 11 de junio a las 20:20, cuando la víctima-identificada como Débora- estaba llegando a su casa donde fue interceptada por dos motochorros que le exigieron bajar del rodado y escaparon.
La mujer se quedó e shock pero minutos después reaccionó y activo un dispositivo eléctrico que puso en la moto, lo cual le generó una descarga de 6000 volts e hizo que dejara el rodado abandonado.
“Yo conocía el dispositivo hace varios meses en un reel. Ya me habían robado varias veces y pensé en comprar algo. Está bueno recuperar sus cosas, a uno le cuesta tanto conseguirlas”, explicó Débora.
Y agregó: “Yo no medí la descarga. Dude en activarlo por que en ese momento del robo te genera miedo pero tenía que hacerlo y me salvó porque recuperé mi moto“