Alejandro Melo es nuevo refuerzo de Temperley para la Primera Nacional

El extremo de 30 años firmó contrato por 18 meses y se suma al plantel profesional del Gasolero tras su paso por Estudiantes.

El extremo de 30 años firmó contrato por 18 meses y se suma al plantel profesional del Gasolero tras su paso por Estudiantes.

El Club Atlético Temperley confirmó la incorporación de Alejandro Melo como nuevo refuerzo para afrontar la temporada de la Primera Nacional. El futbolista, de 30 años, se convirtió oficialmente en jugador del Gasolero luego de firmar un vínculo por los próximos 18 meses.

Melo se desempeña como extremo y llega procedente de Estudiantes, aportando experiencia y variantes ofensivas al equipo dirigido por el cuerpo técnico celeste. Su incorporación forma parte del proceso de fortalecimiento del plantel con vistas a los desafíos deportivos que tendrá la institución.

Con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, el atacante buscará ganarse un lugar en el equipo y aportar desequilibrio por las bandas, una de las características que marcaron su carrera en distintas categorías del fútbol nacional.

Desde la institución de Turdera le dieron la bienvenida a través de las redes sociales y celebraron su llegada. “¡Bienvenido al Gasolero, Alejandro!”, expresó el club en el anuncio oficial, deseándole éxitos en esta nueva etapa con la camiseta celeste.