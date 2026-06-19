Causa Adorni: investigan chats y compras para la casa de Indio Cuá realizadas a nombre de una colaboradora

La Justicia analiza conversaciones halladas en el celular del contratista Matías Tabar que vinculan a una secretaria de Manuel Adorni con compras de electrodomésticos y artículos para el hogar destinados presuntamente a la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá.

La Justicia analiza conversaciones halladas en el celular del contratista Matías Tabar que vinculan a una secretaria de Manuel Adorni con compras de electrodomésticos y artículos para el hogar destinados presuntamente a la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá.

La investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita incorporó nuevos elementos en la causa que analiza las reformas realizadas en la casa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee en el country Indio Cuá. Entre las pruebas obtenidas del teléfono celular del contratista Matías Tabar aparecieron conversaciones y fotografías intercambiadas con Gisela Kocsis, colaboradora del funcionario, relacionadas con distintas compras para la propiedad.

De acuerdo con fuentes judiciales, Kocsis enviaba a Tabar imágenes de electrodomésticos y otros artículos para el hogar que, según las sospechas bajo análisis, habrían sido adquiridos para equipar la vivienda. La empleada podría ser convocada a declarar como testigo en el expediente, aunque hasta el momento no fue citada formalmente.

Los investigadores también encontraron una factura superior a los ocho millones de pesos emitida por una reconocida firma de blanquería y artículos para el hogar. La documentación figura a nombre de Gisela Kocsis, quien durante 2025 se desempeñó como secretaria privada de la entonces vocería presidencial encabezada por Adorni. A partir de este hallazgo, la Justicia busca determinar quién efectuó las compras, quién realizó los pagos y cuál fue el destino final de los productos adquiridos.

La reconstrucción de los intercambios entre Kocsis y Tabar forma parte de una serie de medidas impulsadas por Pollicita para esclarecer el origen y la utilización de los fondos destinados a las obras de la vivienda. La principal hipótesis que se analiza es si la funcionaria actuó únicamente como intermediaria administrativa o si su nombre fue utilizado para facturar gastos vinculados directamente a la residencia del actual jefe de Gabinete.

La factura que despertó mayor interés entre los investigadores corresponde a una operación realizada en junio de 2025 e incluye artículos de ropa blanca y equipamiento para el hogar. Por ese motivo, la Justicia solicitó información adicional al comercio involucrado para conocer detalles de la compra y verificar la modalidad de pago empleada.

La pesquisa avanza en paralelo con otras medidas de prueba relacionadas con las reformas de la propiedad. En declaraciones previas ante la Justicia, Tabar sostuvo que los trabajos realizados en la casa tuvieron un costo aproximado de 245.000 dólares y afirmó que una parte de los pagos se efectuó en efectivo.

Con la incorporación de los nuevos chats al expediente, el fiscal busca determinar si existieron otras compras destinadas a la vivienda que aún no fueron identificadas y si las operaciones pudieron haberse canalizado a través de terceros. La información extraída del teléfono del contratista se convirtió en una de las principales líneas de investigación de una causa que continúa sumando evidencias y mantiene bajo análisis el patrimonio y los movimientos financieros vinculados al entorno de Adorni.