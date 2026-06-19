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Comienza la Fiesta del Alfajor Artesanal en Avellaneda

Desde hoy y hasta el domingo, el predio La Estación de Avellaneda es epicentro de la Fiesta del Alfajor Artesanal. La propuesta.
Alfajor Orense

El Municipio de Avellaneda convoca a la comunidad a participar de la Fiesta del Alfajor Artesanal, que se desarrolla en La Estación. Entrada libre y gratuita. Cierre de Los Charros.

“Vení al Parque La Estación a descubrir sabores únicos, apoyar a productores artesanales, disfrutar buena gastronomía y música en vivo. Entrada libre y gratuita”, convocan las autoridades.

Desde la organización señalaron que participarán 40 productores alfajoreros artesanales, habrá 35 stands de comidas de colectividades, más de 100 artesanos y emprendedores, y clases magistrales de cocina con Gladys Mabel Olazar.

El evento comienza hoy y se extiende hasta el domingo. La cita es de 10.30 a 23 en Gral. Güemes 700 de Avellaneda. Entrada libre y gratuita.

Además, el evento contará con el cierre de Los Charros el sábado, mientras que el domingo, Día del Padre, habrá un show para toda la familia.

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