¿Cómo estará el tiempo este viernes en el Conurbano?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta mañana se presentaba con cielo cubierto con lloviznas, en la zona sur del Conurbano, pero la inestabilidad empieza a quedar atrás. Cielo parcial a ligeramente nublado, mientras que la temperatura irá de los 7 a los 14 grados.
El sábado, último día del otoño y Día de la Bandera, se presentará con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura mínima se ubicaría en los 4 grados y la máxima no superará los 14, indica el organismo en su reporte matutino.
Asimismo, el domingo, día en el que pone primera el invierno, la mínima anunciada es de 6 grados y la máxima llega a los 15. Cielo mayormente nublado, pero no se esperan precipitaciones en la zona sur del Conurbano.
El siguiente lunes será una jornada con cielo parcialmente nublado y máxima de 13, pero llega a los 14 el martes y vuelve a los 13 el miércoles. Finalmente, el reporte del SMN indica que el jueves las nubes terminan por despejarse y la marca térmica será de 11 grados, el día más frío hasta el momento.