Paritarias reactivadas a nivel nacional: ATE rechazó por “insuficiente” la oferta

La oferta del Ejecutivo fue un aumento del 2,4 por ciento en junio, 2,2 en julio y 1,9 en agosto, más un bono de 50 mil por única vez.

La oferta del Ejecutivo fue un aumento del 2,4 por ciento en junio, 2,2 en julio y 1,9 en agosto, más un bono de 50 mil por única vez.

El Gobierno convocó a paritarias a los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública. ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, rechazó la propuesta por “insuficiente”, contemplaba tres aumentos y un bono.

ATE llegó a la reunión con un objetivo claro: aumentos por encima de la inflación y una suma fija de $400.000 “La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos”, indicó Aguiar.

Finalmente, no hubo acuerdo. La oferta del Ejecutivo fue un aumento del 2,4 por ciento en junio, 2,2 en julio y 1,9 en agosto, más un bono de 50 mil, por única vez, en el último mes. “Es insuficiente”, aseguró ATE, al tiempo que consideró que “perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”.

“No contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”, advirtió el gremio, al tiempo que precisó que “el Gobierno viola la buena feque debe existir en las negociaciones y que están garantizadas por ley”.