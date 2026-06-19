Paro de colectivos: la UTA amenaza con una nueva medida de fuerza por falta de acuerdo salarial

La UTA advirtió sobre la posibilidad de un nuevo paro de colectivos en el AMBA tras el fracaso de las negociaciones paritarias. El gremio que conduce Roberto Fernández responsabilizó a las empresas por la falta de una recomposición salarial y denunció que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

La UTA advirtió sobre la posibilidad de un nuevo paro de colectivos en el AMBA tras el fracaso de las negociaciones paritarias. El gremio que conduce Roberto Fernández responsabilizó a las empresas por la falta de una recomposición salarial y denunció que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

La La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a encender las alarmas en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al advertir sobre un posible paro de colectivos debido a la falta de avances en las negociaciones salariales. A través de un comunicado titulado “Los empresarios incumplen, el Estado abandona”, el sindicato cuestionó con dureza a las empresas del sector y sostuvo que no aceptará que los conflictos por subsidios se trasladen a los trabajadores.

Desde la organización sindical señalaron que los empresarios argumentan dificultades económicas y responsabilizan al Estado por supuestos incumplimientos en los pagos y cambios en las reglas del sistema. Sin embargo, remarcaron que las compañías son las responsables directas de abonar los salarios. “Nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado. Ellos deben pagar nuestro salario, un salario digno”, expresó el gremio en el documento difundido tras una nueva reunión sin resultados positivos.

La conducción encabezada por Roberto Fernández insistió en que los choferes necesitan una actualización urgente de sus ingresos para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la inflación. “No pueden decirnos, ni debemos aceptar, que no pueden cumplir sus obligaciones laborales por culpa del Estado”, sostuvieron desde la entidad, al tiempo que rechazaron que la discusión sobre subsidios afecte las condiciones salariales de los trabajadores.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los usuarios del transporte público, que ya enfrentan reducciones en algunas frecuencias. En paralelo, desde la empresa Yitos SA informaron que la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), el otro sindicato que representa a choferes de pasajeros en el país, no se pronunció hasta el momento sobre una eventual medida de fuerza. De no alcanzarse un acuerdo en las próximas reuniones, la posibilidad de un nuevo paro de colectivos podría volver a impactar en millones de pasajeros del AMBA.